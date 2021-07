Unbekannter greift 29-Jähriger in den Schritt

Darmstadt. Circa 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß, von schlanker Statur, Dreitagebart und bekleidet mit einer grünen Jacke, blauen Jeans sowie weißen Sneakern: Das ist die Beschreibung eines noch unbekannten Mannes, der am Freitag (02.07.) gegen 20.15 Uhr in Darmstadt eine 29 Jahre junge Frau in der Havelstraße ansprach, nach einer Zigarette fragte und ihr plötzlich in den Schritt fasste. Als sich die Frau aus Darmstadt verbal zur Wehr setzte, ließ der Kriminelle von ihr ab und ergriff die Flucht. Das Kommissariat 10 von der Darmstädter Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Hinweise zu dem beschriebenen Täter geben können. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten für alle sachdienlichen Informationen zu erreichen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1