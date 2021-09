Unbekannter Fahrzeugführer verursacht Unfall und flüchtet

Viernheim. Am Dienstag ist es gegen 21.50 Uhr auf der A659 in Höhe km 11500, AS Viernheim-Mitte, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW gekommen. Eine 31-Jährige BMW-Fahrerin fuhr, wie die Polizei berichtet, auf der linken Fahrspur in Richtung Weinheim und wollte zwei Fahrzeuge, die sich auf dem mittleren Fahrstreifen befanden passieren. Plötzlich sei der hintere der beiden PKW ohne zu blinken nach links ausgeschert. Die 31-Jährige bremste deshalb stark ab und signalisierte zeitgleich dem nach links ausscherenden Fahrzeugführer mittels Lichthupe die Gefahrensituation. Dieser zog allerdings weiter nach links, woraufhin die BMW-Fahrerin, um eine Kollision zu vermeiden, auf die mittlere Fahrspur wechselte. Hier kollidierte sie dann mit einem Volvo, der vor dem Unfallverursacher auf der mittleren Fahrspur fuhr. Verletzt wurde bei der Kollision niemand. Der Unfallverursacher soll noch auf dem Standstreifen angehalten, dann aber, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen, weitergefahren sein. An den verunfallten PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die beiden Unfallbeteiligten können keine näheren Angaben zum Unfallverursacher machen. Es soll sich möglicherweise um einen dunklen SUV gehandelt haben.

Daher bittet die Verkehrspolizei in Mannheim, Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Tel. 0621 47093-0 zu melden