Zwingenberg. Ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Dienstag in Zwingenberg bei einem Verkehrsunfall einen geparkten beigefarbenen Pkw Mini an dessen Fahrerseite beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall zwischen 17.30 und 19.30 Uhr in der Heinrichstraße. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und beging Unfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 06251/84680 zu melden.

