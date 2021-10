Unbekannter beschädigt geparktes Auto und flieht - Zeugen gesucht

Rimbach. Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Rimbach ist der bislang unbekannte Verursacher geflohen. Wie die Polizei mitteilte, beschädigte der Unbekannte zwischen 15.15 und 17 Uhr einen in der Alumnatstraße geparkten grauen Mercedes GLC und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu wenden.

