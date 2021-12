Unbekannte zünden öffentliches Bücherregal an

Hemsbach. Das in der Schloßgasse aufgestellte Bücherregal ist am frühen Samstagmorgen in Brand geraten. Laut Polizei zündeten bislang Unbekannte das Regal gegen 5 Uhr an, das dabei vollständig zerstört wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Hemsbach konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Die Höhe des Sachschadens wird mit etwa 1000 Euro beziffert.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem

Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201/1003-0 aufzunehmen.