Frankfurt. Unbekannte haben in Frankfurt zwei große Mülltonnen angezündet und damit die Fassade eines Mehrfamilienhauses beschädigt. Die Polizei schätzte den Schaden am Sonntag auf rund 10 000 Euro. Die beiden Tonnen mit Altpapier und Altglas wurden durch das Feuer am Samstagabend zerstört. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur.

