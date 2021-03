Unbekannte zerstören elf Hochsitze

Südhessen. Nach der offenbar mutwilligen Zerstörung von elf Hochsitzen im Stadtwald Dieburg, Gemarkung Messel, haben Beamte des Zentralkommissariats 10 (ZK10) die weiteren Ermittlungen übernommen und suchen Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Taten dürften sich zwischen Freitag (26.3.) und Samstag (27.3.) ereignet haben. Die Hochsitze wurden komplett zerstört und mit Farbe beschmiert. Der verursachte Schaden wird derzeit auf mindestens 4500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und schließt Tatzusammenhänge zu weiteren zurückliegenden und gleich gelagerten Fällen in Südhessen derzeit nicht aus. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren