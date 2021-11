Unbekannte verletzen Kind durch Feuerwerkskörper

Weinheim. Am Sonntagabend (31.10.) gegen 19:45 Uhr verletzten im Weinheimer Stadtteil Lützelsachsen im Bereich

Etzwiesenstraße/Schaffnereiweg bislang unbekannte Täter ein achtjähriges Mädchen durch einen Feuerwerkskörper. Das Mädchen war mit dessen Eltern auf dem dortigen Gehweg unterwegs, als aus einer Personengruppe von etwa sechs bis acht Unbekannten der Feuerwerkskörper in Richtung des Mädchens geworfen wurde. Diese wurde durch ein umherfliegendes Teil am Auge getroffen und dadurch verletzt. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung flüchtete die Gruppe in Richtung Waid. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

