Unbekannte Täter legen Gullydeckel auf Straßen und Gehwege – Auto beschädigt

Biblis. Unbekannte Täter hatten in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Spur der Verwüstung durch die Darmstädter Straße in Biblis gezogen und dabei gefährlich in den Straßenverkehr eingegriffen. Wie die Polizei mitteilte, haben die Täter von der Einmündung Bürstädter Straße bis zur Friedensstraße insgesamt acht Gullydeckel abgehoben und auf die Gehwege gelegt. Zudem haben sie Metallpfosten abgehoben, die sie als Hindernis in eines der Gullylöcher steckten. Auch ein Bauzaun wurde als Hindernis auf die Straße gedreht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf Höhe der Kirche fuhr ein Autofahrer über einen der Gullydeckel und beschädigte sein Fahrzeug. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 5000 Euro. Gegen die unbekannten Täter ermittelt nun die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.: 06206/94400 zu melden.