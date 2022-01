Unbekannte stehlen Panini-Hefte

Bergstraße. Zeitschriften im Wert von rund 200 Euro haben Unbekannte beim Aufbruch eines Kiosks in Lampertheim erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen am Sonntag gegen 8 Uhr die Spuren des Diebstahls bemerkt und bei den Beamten angezeigt. Der Zeitungscontainer des Kiosks in der Bürstädter Straße wurde wahrscheinlich in der Nacht zu Sonntag aufgebrochen – der Tatzeitraum reicht laut Polizei aber bis 13 Uhr am Vortag zurück.

Ersten Erkenntnissen zufolge erbeuteten die Kriminellen unter anderem Panini-Zeitschriften. Das Kommissariat 42 hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen. Zeugen, denen verdächtige Personen rund um den Tatort aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 06206 / 94400 zu melden. red