  Unbekannte öffneten Geldautomaten

Südhessen. Der Geldausgabeautomat einer Bankfiliale in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Griesheim geriet in der Nacht zum Freitag (05.03.) gegen 0.45 Uhr in das Visier von Kriminellen. Die Täter öffneten auf bislang nicht bekannte Weise den Automaten, um an die Geldkassetten zu gelangen. Bevor sie wieder das Weite suchten, verschütteten sie, offenbar um Spuren zu verwischen, eine bislang noch nicht unbekannte Flüssigkeit. Die Höhe der erbeuteten Geldsumme ist bislang noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Das für Eigentumsdelikte zuständige Kommissariat 21/22 beim Polizeipräsidium Südhessen bittet in diesem Zusammenhang Zeugen und Personen, die an der Örtlichkeit zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06151/969-0.