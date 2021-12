Offenbach. Aus bislang unbekannten Gründen sei ein Autofahrer am frühen Mittwochmorgen von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Daraufhin sei das Auto mit einem Verkehrsschild und einem Baumstumpf kollidiert und habe sich dabei überschlagen. Anwohner hätten daraufhin beobachtet, wie sich zwei Personen aus dem Unfallwagen befreiten und weggelaufen seien. Am Fahrzeug entstand demnach ein Totalschaden in Höhe von rund 18 000 Euro. Die Fahndung nach den Insassen dauert zunächst an.

