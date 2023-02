Unbekannte brechen in Frankfurt massenhaft geparkte Taxis auf

Blaulicht. Unbekannte brechen in Frankfurt seit Beginn des Monats massenhaft geparkte Taxis auf. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben vom Donnerstag inzwischen in mehr als 50 Fällen. Vor allem in den westlichen Stadtteilen Gallus, Nied und Unterliederbach häufen sich demnach die Einbrüche.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei schlagen die Einbrecher fast immer nachts die Seitenscheiben der Autos ein und stehlen dann aus dem Innenraum Wertgegenstände. Genaue Angaben zur Schadenshöhe machten die Ermittler zunächst nicht. "Alleine durch das Aufbrechen der Fahrzeuge ist bereits ein hoher Schaden entstanden", teilten sie mit.