Unbekannte bestehlen Betrunkenen und prügeln auf ihn ein

Weinheim. Am Sonntag (31.10.) um kurz vor 23 Uhr bestahlen in Weinheim drei bislang unbekannte Täter einen 31-jährigen Mann am Bahnhof und schlugen anschließend auf ihr Opfer ein. Der alkoholisierte 31-Jährige war im Bereich des Gleis 1 auf einer Bank eingeschlafen, als ihm zwei Männer und eine Frau das Handy sowie den Geldbeutel aus der Jacke nahmen. Das Opfer wachte durch den Diebstahl auf und versuchte einen der Täter festzuhalten. Unvermittelt schlug ein zweiter Täter dem Opfer mehrfach ins Gesicht, wodurch ihnen die Flucht gelang. Eine sofort eingeleitete

Fahndung verlief ergebnislos.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1 männlich, trug eine Joker-Maske. Täter 2 männlich, kräftige Statur, ca. 30 Jahre alt, schwarz geschminktes Gesicht. Täter 3 weiblich, rot geschminktes Gesicht.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.