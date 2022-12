Bensheim. Ein silberner Opel Astra, der in der Odenwaldstraße in Bensheim auf Höhe der Hausnummer 6 am Fahrbahnrand abgestellt war, ist am Freitag zwischen 17 Uhr und 20 Uhr von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Beschädigt wurden die Fahrertür sowie die hintere Tür der Fahrerseite, wie die Polizei mitteilt.

Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 2.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer: 06251/ 84680.