Unbekannte Anzahl an Paketen gestohlen

Darmstadt. Am Freitag (02.09.) ereignete sich gegen 11 Uhr in der Wilhelminenstraße in der Darmstädter Fußgängerzone ein Trickdiebstahl durch eine dreiköpfige Tätergruppe. Eine bislang unbekannte Täterin verwickelte einen Paketzusteller in ein Gespräch und lenkte dessen Aufmerksamkeit auf sich, während zwei weitere männliche Täter arbeitsteilig in das Innere des Paketfahrzeugs gelangten und hierbei eine bislang unbekannte Anzahl an Paketen aus dem Laderaum entwendeten. Schlussendlich entfernte sich das Trio in Richtung des Ludwidsplatzes.

Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen oder Personen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Tathergang geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon: 06151/969-41110.

