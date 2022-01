Unangenehm, aber notwendig

DIETMAR FUNCK. Schon rechtzeitig habe ich immer wieder Bilder gesammelt, die für mich das Privileg bekommen könnten, „Mein Foto des Jahres 2021“ zu werden. Dazu gehörten Schneeaufnahmen im Januar, Bilder der frühen Mandelblüte an der Bergstraße oder Features von heißen Tagen im Mai und auch virtuellen Weinproben, weil der beliebte Weinfrühling mit seinen vielfältigen Programmpunkten wegen der Corona-Pandemie nur „im Netz“ stattfinden konnte. Auch wir – meine Frau und ich – haben vor dem Bildschirm gesessen und das eine oder andere Gläschen Wein unter fachkundiger Anleitung probiert. Was mir aber jetzt bei der kleinen Bilderschau auffiel, dass mich das Thema „Corona“ bei jeder fotografischen Gelegenheit begleitet hat. Bilder möglichst mit viel Abstand zu den Personen, hauptsächlich das Weitwinkelobjektiv im Einsatz, um alle sonst eng und jetzt weit auseinanderstehenden Menschen „auf die Platte“ zu bannen. Entschieden habe ich mich dann für eine Aufnahme, die ich bei einem Corona-Schnelltest beim DRK in Lorsch für die Wahlhelfer zur Kommunalwahl im März gemacht habe. Bürgermeister Christian Schönung (links) bekommt dabei von Markus Ruh das Wattestäbchen in die Nase eingeführt, um dort einen Abstrich zu machen. Eine notwendige, aber offensichtlich nicht allzu angenehme Aktion. Zum Glück konnte beim Stadtoberhaupt keine Infektion festgestellt werden. Bei mir übrigens auch nicht. df/Bild: Dietmar Funck

