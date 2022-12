Umwelt- und Tierschutzorganisationen für Böller-Verzicht und -Verbote

Hessen. Zum bevorstehenden Silvester rufen Umwelt- und Tierschützer in Hessen zu Verzicht und Verboten für Feuerwerkskörper auf. Die Böllerei verschmutze nicht nur die Luft, sorge alljährlich für zahlreiche Verletzte und bringe Unmengen von Müll hervor - auch viele Wild- und Haustiere gerieten zu Silvester heftig unter Stress. "Aus Tierschutzsicht sind Silvester-Feuerwerke tatsächlich abzulehnen", erklärte etwa Sigrid Faust-Schmidt vom Landestierschutzverband Hessen. "Für alle Tiere, vom Haustier, Wildtier, Zootier bis zum sogenannten Nutztier bedeutet das Böllern zu Silvester Stress."

Schlimmer werde es noch dadurch, dass das Zünden der Feuerwerkskörper nicht mehr auf die Stunde um den Jahreswechsel begrenzt sei - vielmehr versetze teils tagelanges Knallen vor und nach Silvester die Tiere mit ihrem meist empfindlichen Gehör in Dauerpanik. Gerade wenn im Wald, in Parkanlagen und anderen Rückzugsräumen von Wildtieren und Vögeln geböllert werde, fänden die Tiere tagelang nicht wieder zur Ruhe. Der Umweltschutzverband BUND mahnte, an keinem Tag im Jahr sei die Feinstaubbelastung der Luft höher als zu Silvester. Deshalb spreche man sich erneut für ein gesetzliches, flächendeckendes Feuerwerksverbot aus - auch wenn man nicht davon ausgehe, dass es dazu kommt.