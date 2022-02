Umgestürzte Bäume in Südhessen

Bergstraße. Sturmtief „Ylenia“ zieht vor allem über der Nordhälfte Deutschlands. Die Bahn hat den Zugverkehr in einigen Bundesländer eingestellt, Feuerwehren und Polizei sind im Dauereinsatz. Südhessen kam nach ersten Erkenntnissen bisher allerdings glimpflich davon.

Das Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt zog in den frühen Morgenstunden eine erste Bilanz. Ab 4.30 Uhr gingen demnach vermehrt Anrufe bei den Leitstellen und in der Einsatzzentrale der Polizei wegen Sturmschäden ein. Noch vor Mitternacht kam es zu Meldungen über umgestürzte Bäume auf der Landstraße zwischen Ober-Ramstadt und Rodau. Im Kreis Bergstraße mussten die Feuerwehren ebenfalls wegen umgestürzter Bäume ausrücken - und zwar in Lindenfels, auf der Landstraße zwischen Bullau und Erlenbach, in Neckarsteinach, Hirschhorn, Löhrbach, Birkenau und Seidenbuch.

Größere Schäden oder Verletzte gab es glücklicherweise bisher nicht. Nach Angaben der Meteorologen soll sich der Sturm im Lauf des Tages abschwächen. Die Feuerwehren, Straßenmeistereien und Polizei sind im Einsatz. Bisher wurde laut Polizei ein Verkehrsunfall in Zusammenhang mit dem Sturm gemeldet, ein Lkw fuhr um 4.50 Uhr in den auf der K 159 bei Königstätten liegenden Baum.

In Nord- und Mittelhessen haben die Einsatzkräfte stärker mit Ylenia zu kämpfen. So kommt es im Bahnverkehr und Verspätungen und Zugausfällen, weil Bäume auf den Gleisen liegen. Auf der A 5 ist bei Friedberg zudem gegen 6 Uhr ein Lkw von einer Windböe erfasst worden und umgestürzt. Die Autobahn musste vollgesperrt werden, es kam zu einem längeren Stau.