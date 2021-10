Umgeknickte Bäume und herumfliegende Sonnenschirme in Hessen / Zahlreiche Meldungen an der Bergstraße

Polizei-Einsätze. Sturmtief "Ignatz" hat in Hessen am Donnerstag für viele Einsätze von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Auch an der Bergstraße war und ist aufgrund des Sturmes einiges los, wie Christiane Hansmann vom Polizeipräsidium Südhessen berichtet. "Insgesamt haben wir im Polizeipräsidium aktuell 35 Meldungen bedingt durch den Sturm, an der Bergstraße sind es derzeit neun gemeldete Fälle. Allerdings hat die Feuerwehr sicher noch einige Meldungen mehr erhalten." Heraus steche die Vollsperrung auf der A5 Anschlusstelle Hemsbach. "Dort hat ein Baum eine Starkstromleitung mit einer Leistung von 20.000 Volt umgerissen. Die Meldung kam um kurz nach acht rein, die Arbeiten laufen. Bis die Autobahn frei ist kann es noch dauern, derzeit haben wir in beide Richtungen einen Rückstau von weit über einem Kilometer rückstau in beide Richtungen." Außerdem sei im Bereich Bensheim in der Wormser Straße eine Ampel durch den Sturm aus der Verankerung gerissen worden. "Sie hängt nur noch lose an Kabeln", so Hansmann. Ansonsten seien umgefallene Bäume, Straßenschilder und Ampeln gemeldet worden. Weiter seien teilweise parkende Autos leicht beschädigt worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In ganz Hessen gingen vor allem im Kreis Fulda gingen am frühen Morgen zahlreiche Meldungen bei der Polizei ein. Verschiedene Sprecher der Polizei berichteten von umgestürzten Bäumen, herumfliegenden Sonnenschirmen oder einem weggeflogenen Trampolin. Vereinzelt kam es zu kleinen Sachschäden. Berichte über Verletzte gab es am Morgen und in der Nacht nicht. Auch die Bahn meldete landesweit zunächst keine blockierten Strecken oder Beeinträchtigungen im Zugverkehr. Nach Warnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach besteht aber in Teilen Hessens noch für Stunden die Gefahr von orkanartigen Böen.

Für Teile des Landes galt am Morgen bei den Unwetterwarnungen Stufe drei von vier. Es bestehe die Gefahr, dass Bäume entwurzelt oder Dächer beschädigt werden. Menschen sollten auf herabstürzende Äste oder Dachziegel achten. Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben. Ein Aufenthalt im Freien sollte möglichst vermieden werden. Bis zum Nachmittag könne es schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 90 Stundenkilometern geben. In der Südhälfte seien in den Vormittagsstunden auch orkanartige Böen bis zu 110 Stundenkilometern möglich.

Am Vormittag bleibt des dem DWD zufolge meist stark bewölkt und es kann Schauer und kurze Gewitter geben. Erst am Abend würden die Schauer abklingen und es gebe Auflockerung. Die Temperaturen steigen nicht über 16 Grad. Am Freitag kann es hauptsächlich in der Nordhälfte noch weitere Schauer geben, hier sind auch noch Sturmböen möglich. Am Abend und in der Nacht zum Samstag beruhigt sich das Wetter dann.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2