Umfrage: CDU und SPD in Hessen bei Wählergunst gleichauf

Hessen. CDU und SPD liefern sich nach einer Insa-Umfrage ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Gunst der Wähler in Hessen. Wäre bereits am nächsten Sonntag Landtagswahl, so würden Christdemokraten und Sozialdemokraten auf jeweils 24 Prozent Zustimmung kommen. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts im Auftrag der "Bild"-Zeitung hervor.

Die Grünen kommen demnach auf 19 Prozent Zustimmung der hessischen Wähler. Die AfD würde aktuell 10 Prozent, die FDP 8 Prozent und die Linke 5 Prozent erreichen. Nach der Insa-Umfrage käme die derzeit im Land regierende schwarz-grüne Koalition zusammen auf 43 Prozent und würde damit ihre parlamentarische Mehrheit verfehlen. Die nächste Landtagswahl in Hessen soll im Herbst nächsten Jahres stattfinden.