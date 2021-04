Umbau der Grafenstraße voraussichtlich bereits Ende Juni fertig

Darmstadt. Der Umbau der Grafenstraße in Darmstadt wird voraussichtlich vier Wochen früher beendet werden als bislang vorgesehen. Dies hat jetzt Oberbürgermeister Jochen Partsch mitgeteilt. Der beidseitige Gehwegausbau in der Grafenstraße wird voraussichtlich Ende April fertig gestellt, so dass ab Anfang Mai mit dem grundhaften Ausbau der Fahrbahn in der Grafenstraße in drei Bauabschnitten begonnen werden kann. Zunächst erfolgt der Ausbau der Einmündung Grafenstraße / Adelungstraße. Die Bauarbeiten beginnen dort voraussichtlich Mitte nächster Woche und werden dann auch unter Nachtarbeit ausgeführt. Die Fertigstellung ist bis Ende April geplant. Die beiden anderen Bauabschnitte erfolgen jeweils unter Vollsperrung der Fahrbahn für ca. einen Monat für den öffentlichen Verkehr.

Der erste große Bauabschnitt liegt zwischen der Rheinstraße und der Adelungstraße und wird im Mai umgesetzt. Der Autoverkehr wird dann in Einbahnform über die Elisabethenstraße, die Grafenstraße und weiter über die Adelungstraße geleitet. Danach folgt der zweite große Bauabschnitt zwischen der Adelungstraße und der Elisabethenstraße, bis Ende Juni 2021. Der Verkehr kann dann über die Rheinstraße in die Grafenstraße bis zur Ausfahrt Q-Park / Best-Western-Hotel laufen.

„Vorausgesetzt, dass nichts Unvorhersehbares geschieht, werden wir die neu gestaltete Grafenstraße bereits Anfang Juli wieder freigeben können“, so Oberbürgermeister und Verkehrsdezernent Jochen Partsch. „Schon jetzt bekommt man einen Eindruck davon, wie die neue Grafenstraße aussehen wird, wenn die Bauarbeiten beendet sein werden. Wir haben mehr Platz für Fußgänger und Fußgängerinnen, die Aufenthaltsqualität verbessert sich, die Flächen zur Außenbewirtschaftung werden größer, die Rahmenbedingungen für mobiliätseingeschränkte Menschen verbessern sich erheblich.“ Die 15 neuen Bäume werden aber erst im Herbst gepflanzt werden. Geplant ist daher, dass in der Grafenstraße für die Übergangszeit Blumenkübel aufgestellt werden.

