Ukraine-Kundgebung morgen in Frankfurt

Bergstraße. Die Kreisgruppe Bergstraße der Bürgerinitiative „Pulse of Europe“ weist auf eine Veranstaltung hin, die unter der Überschrift „Freiheit für die Ukraine“ an diesem Sonntag, 6. März, ab 14 Uhr in Frankfurt und dort an der Hauptwache stattfindet. Die Bergsträßer Akteure Michael Heuser, Ingrid und Georg Küffner sowie Petra Wiegelmann rufen die Bevölkerung des Landkreises zur Teilnahme auf: „Kommt massenhaft!“ Und sie formulieren: „Lasst uns gemeinsam einstehen für Frieden und Freiheit in der Ukraine und in Europa.“ red

