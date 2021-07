Überwiegend heiteres und trockenes Wetter in Hessen erwartet

Offenbach. Die Menschen in Hessen können sich auf überwiegend heiteres und trockenes Wetter einstellen. Am Dienstag ist es vor allem im Süden sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Morgen mitteilte. Im Norden können im Tagesverlauf auch ein paar Wolken aufziehen. Es bleibt trocken bei 22 Grad in Nordhessen und 26 Grad im Süden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Nacht zum Mittwoch ist es meist klar und trocken bei Tiefstwerten von 13 bis 9 Grad, im Bergland teils um 7 Grad. Der Mittwoch startet heiter. Im Tagesverlauf können sich von Norden bis in die Mitte des Landes Quellwolken bilden. Am meisten Sonne gibt es im Südhessen bei trockenen 27 Grad. Im Norden liegen die Höchstwerte am Mittwoch bei etwa 24 Grad.