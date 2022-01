Überfall auf Tankstelle in Gräfenhausen

Darmstadt-Dieburg. Am frühen Montagabend (17.01.) wurde ein 28-jähriger Angestellter einer Tankstelle in der Darmstädter Landstraße im Weiterstädter Stadtteil Gräfenhausen Opfer eines bewaffneten Raubüberfalles. Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat um 21.00 Uhr ein männlicher Täter den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte unter Vorhalt eines großen Messers von dem Kassierer die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Räuber Bargeld in bisher unbekannter Höhe erpresst hatte, flüchtete er zu Fuß vom Tatort. Beschrieben wird der Täter wie folgt: männlich, ca. 170 groß, asiatisches Erscheinungsbild, sprach akzentfrei, trug eine blaue OP-Maske, eine dunkle Jacke und graue Jogginghose. Eine sofortige Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bisher ohne Erfolg. Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Südhessen hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

