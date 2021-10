Überfall auf Postfiliale

Pfungstadt. Nach einem Überfall auf eine Postfiliale in der Breslauer Straße in Pfungstadt hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, denen der bislang noch unbekannte Täter vor der Tat oder bei seiner Flucht aufgefallen ist.

Ersten Erkenntnissen zufolge betrat ein Mann gegen 10.40 Uhr am Donnerstag (21.10.) die Filiale und forderte Bargeld. Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, stieß er die 46-jährige Mitarbeiterin zu Boden und soll unter anderem

einen Elektroschocker eingesetzt haben. Die 46-jährige wurde verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Mit circa 1000 Euro Bargeld suchte er anschließend in unbekannte Richtung das Weite. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen und dem Polizeihubschrauber verlief bislang ergebnislos.

Der Kriminelle soll um die 50 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß gewesen sein. Zum Zeitpunkt des Überfalls trug er eine dunkle Winterjacke, eine dunkle Wollmütze und eine OP-Maske.

Zeugen, denen der Beschriebene in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 10 in Darmstadt zu melden.