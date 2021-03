Über die Karwoche, die „Heilige Woche“

Wusstet ihr, dass gerade die sogenannte Karwoche ist? Die Karwoche, die auch „Heilige Woche“ genannt wird, ist die Woche vor Ostern. Es ist die wichtigste Woche im Kirchenjahr. Die Kirche erinnert in diesen Tagen daran, warum und wie Jesus gestorben ist. Los ging es am Palmsonntag, am Donnerstag ist der sogenannte Gründonnerstag, am Freitag ist Karfreitag und am Samstag Karsamstag, gefolgt vom Ostersonntag. Der Begriff Karwoche kommt übrigens von dem althochdeutschen Wort kara, was so viel wie Klage, Kummer oder Trauer bedeutet.

Nachdem Jesus am Palmsonntag in Jerusalem angekommen ist, ist der nächste Tag in der Reihe der Gründonnerstag. Am Gründonnerstag hält Jesus das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern. Mit den Worten „dies ist mein Leib, dies ist mein Blut“ hat er Brot und Wein mit ihnen geteilt und setzt die heilige Eucharistie ein, was aus dem Griechischen stammt und Danksagung bedeutet. Jesus gibt sich freiwillig dem Leiden hin und wäscht den 12 Aposteln als Zeichen seiner Liebe die Füße.

Fred Fuchs © MM

Nach dem Abendmahl geht Jesus mit Petrus, Johannes und Jakobus zum Ölberg und bittet sie, bei ihm zu bleiben und mit ihm zu beten. Er weiß, dass er vom Apostel Judas verraten und am frühen Morgen festgenommen wird. Nach seiner Gefangennahme wird Jesus am Karfreitag vor den Statthalter Pontius Pilatus gebracht. Der soll über Jesus richten. Da die Pharisäer es schaffen, die Menschen gegen Jesus aufzustacheln und die Menge schließlich seinen Tod fordert, spricht Pilatus sein Urteil, und Jesus wird ans Kreuz genagelt. Kurz bevor er stirbt, ruft Jesus: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Er wird in einer Höhle beigesetzt.

Doch glücklicherweise ist das nicht das Ende der Geschichte! Wie es weiter geht, erfahrt ihr morgen an dieser Stelle. ssr

