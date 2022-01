Über 900 neue Corona-Fälle an drei Tagen im Kreis Bergstraße

Im Kreis Bergstraße sind von Freitag (21.) bis inklusive Sonntag (23.) 908 neue bestätigte Corona-Fälle registriert worden. Das teilte das Landratsamt am Montag mit. Die Fälle verteilen sich u. a. auf Bensheim (130), Einhausen (14), Heppenheim (88), Lautertal (15), Lindenfels (18), Lorsch (38) und Zwingenberg (23). Weitere Todesfälle waren nicht zu vermelden.

Die aktuelle Inzidenz für den Kreis wurde am Montag vom Robert-Koch-Institut mit 798,5 angegeben. Der Wert ist damit weiter angestiegen.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße von 41 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 35 Betten belegt - davon vier mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; zwei von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

Die Nachverfolgung möglicher Infektionsketten in der Corona-Pandemie belastet in hessischen Kommunen weiter die Gesundheitsämter. Obwohl auf Empfehlung des Robert Koch-Instituts längst nicht mehr alle Kontakte nach einer nachgewiesenen Corona-Infektion verfolgt werden, können oder konnten Gesundheitsämter andere Aufgaben nur beschränkt wahrnehmen. „In der Tat konzentriert sich das Gesundheitsamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg im Hinblick auf die hohe Zahl an Meldungen auf die gefährdeten Bereiche und Gruppen, diese sind Pflege, Kitas, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und so weiter“, teilte die Stadt Darmstadt mit. Die Strategie der vollständigen Kontaktnachverfolgung sei dem Schutz der besonders gefährdeten Gruppen gewichen. Im Landkreis Darmstadt-Dieburg liegt laut Robert-Koch-Institut die Inzidenz mittlerweile bei 1228,4, in der Stadt Darmstadt sogar bei 1420,5.

Unterdessen werden die Auswirkungen der Omikron-Welle auf den hessischen Schulbetrieb nach Angaben von Lehrervertretern von Tag zu Tag größer. Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Thilo Hartmann, erklärte in Frankfurt, der Anteil der Schülerinnen und Schüler wie auch des pädagogischen Personals, der wegen einer Infektion oder Quarantäne nicht am Präsenzunterricht teilnehmen kann, wachse an. In Hessen sei das Rhein-Main-Gebiet besonders betroffen.

Hartmann forderte von der Landesregierung Klarheit darüber, ab welchem Punkt Schulen bei einer weiteren Verschärfung der Lage vom Präsenz- zum Distanzunterricht übergehen sollten. „Dies sollte rechtzeitig geordnet geschehen, bevor schlimmstenfalls der Unterrichtsbetrieb komplett zusammenbricht“, sagte er.

Darüber hinaus sollte das Kultusministerium bekannt geben, wie die zentralen Abschlussprüfungen in diesem Schuljahr gehandhabt werden. Nach den Worten des GEW-Vorsitzenden muss es dringend Anpassungen geben, etwa wegen des hohen Unterrichtsausfalls durch erkrankte Lehrkräfte oder für von Quarantäne betroffene Schülerinnen und Schüler.