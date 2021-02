  Über 900 Autofahrer auf der B 47 zu schnell unterwegs

Bürstadt. Am vergangenen Donnerstag (04.02.) kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen zwischen 12.20 und 16.45 Uhr auf der Bundesstraße 47 bei Bürstadt die dortige Geschwindigkeitbeschränkung. Die

Messstelle befindet sind sich am Ende der Ausbaustrecke. Erlaubt sind maximal 50 km/h. Die Auswertung der Messergebnisse fiel nun ernüchternd aus: Von 2123 gemessenen Fahrzeugen waren 904 zu schnell unterwegs. Das entspricht einer Quote von rund 43 Prozent.

502 Geschwindigkeitsverstöße liegen im Verwarnungsbereich. Die Fahrer waren bis zu 20 km/h zu flott. 402 Wagenlenkerinnen und -lenker waren mit mindestens 21 Stundenkilometern zu viel auf dem Tacho unterwegs. 39 davon müssen nun zudem mit einem Fahrverbot rechnen, welches bei einer Überschreitung ab 41 km/h droht.

AdUnit urban-intext1

Trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer mit 130 "Sachen". Er muss nun mit 600 Euro Bußgeld, zwei Punkten in Flensburg und 3 Monaten Fahrverbot rechnen.

Darüber hinaus waren elf Fahrer nicht angegurtet, fünf nutzten ein Mobiltelefon, und 23 Fahrer überfuhren teilweise die dortige Sperrfläche. Ein Autofahrer "schaffte" gleich drei Verstöße gleichzeitig. Er war nicht nur zu schnell

unterwegs, sondern auch nicht angegurtet und nutzte außerdem sein Mobiltelefon während der Fahrt.