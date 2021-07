Über 50 Open-Air-Kulturveranstaltungen im Sommer in zehn Kommunen

Darmstadt-Dieburg. Mehr als 50 Kultur-Veranstaltungen in zehn Kommunen finden im Rahmen von „Open-Air, live und bunt – Sommerkultur im LaDaDi“ im Landkreis Darmstadt-Dieburg statt. An den Veranstaltungen in diesem Sommer beteiligen sich neben den Kommunen (Kulturämter und Jugendförderungen) freie Künstlerinnen und Künstler und Kulturvereine sowie regionale Veranstaltungstechnikanbieter. Beteiligt am Programm sind Babenhausen, Dieburg, Groß-Umstadt, Mühltal, Münster, Ober-Ramstadt, Pfungstadt, Reinheim, Seeheim-Jugenheim und Weiterstadt. Das komplette Programm und weitere Informationen zum "Open-Air, live und bunt – Sommerkultur im LaDaDi" gibt es im Internet unter https://www.darmstadt-dieburg-entdecken.de/.

