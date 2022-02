Über 3800 neue Corona-Fälle in Hessen / Inzidenz sinkt auf 1195,5

Hessen. In Hessen ist die Corona-Inzidenz weiter gesunken. Die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche lag zum Wochenbeginn bei 1195,5 - nach 1202,1 am Sonntag, wie aus den Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) vom Montag hervorgeht (03.20 Uhr).

Innerhalb eines Tages infizierten sich den Angaben zufolge 3855 Menschen nachweislich neu mit dem Coronavirus. Es gab keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Seit Beginn der Pandemie gab es damit in Hessen 9075 Todesfälle und 999 632 bestätigte Corona-Infektionen.

Die Hospitalisierungsinzidenz - die Zahl der Neuaufnahmen von Covid-19-Erkrankten in Krankenhäusern bezogen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - lag am Montag bei 6,4, nach 6,75 am Sonntag. Eine Woche zuvor hatte dieser für die Einschätzung der Pandemieentwicklung wichtige Wert in Hessen bei 6,71 gelegen.

Hohe Corona-Zahlen an der Bergstraße

Mit 2151,2 wies die Stadt Kassel die höchste Sieben-Tage-Inzidenz unter den Kommunen im Bundesland auf, gefolgt vom Kreis Kassel mit 1833,3 und dem Landkreis Bergstraße mit 1780,3. Den niedrigsten Wert verzeichnete der Main-Taunus-Kreis mit 771,1.

Auf den Intensivstationen der hessischen Krankenhäuser lagen am Montag den Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) zufolge 206 erwachsene Covid-19-Patienten. 88 von ihnen mussten beatmet werden (Stand 11.05 Uhr).