Über 30 Grad in Hessen

Hessen. In Hessen wird es sonnig und warm. Zwar sei am Mittwoch vereinzelt noch mit Schauern ab dem Nachmittag zu rechnen, sonst bleibe es aber trocken und bei Temperaturen von 29 bis 33 Grad sehr warm, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Offenbach mit. In der Nacht zum Donnerstag ziehen dann vor allem im Norden viele Wolken auf. Mit Regen sei aber nicht zu rechnen. Es kühlt ab auf 17 bis 14 Grad.

Am Donnerstag wird viel Sonne erwartet. Bei Werten zwischen 27 und 31 Grad wird es wieder heiß und trocken. In der Nacht zum Freitag sind laut den Meteorologen nur wenige Wolken am Himmel zu sehen. Die Tiefstwerte liegen bei 16 bis 12 Grad.

