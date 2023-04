Über 200 000 kontrollierte Autos beim "Blitzermarathon"

Hessen. Beim "Blitzermarathon" hat die Polizei in Hessen rund 205 000 Fahrzeuge kontrolliert. Hiervon seien vier Prozent zu schnell gefahren, teilte die Polizeidirektion Lahn-Dill am Montag mit.

Das höchste Tempo fuhr bei der Kontrolle am Freitag ein Autofahrer im Lahn-Dill-Kreis in Richtung Herborn mit 167 Kilometer pro Stunde, erlaubt ist auf dieser Strecke Tempo 100.

An einer Bundesstraße bei Mörfelden-Walldorf wurde ein Autofahrer geblitzt, also er mit Tempo 126 durch die 70er-Zone raste. Insgesamt fuhren 78 der kontrollierten Fahrer so schnell, dass sie den Angaben zufolge mit einem Fahrverbot von mindestens vier Wochen rechnen müssen.

Bei dem "Blitzer-Marathon" hatte die Polizei am Freitag von 6 bis 22 Uhr kontrolliert, die knapp 200 Messstellen waren zuvor bekannt gegeben worden.