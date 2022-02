Über 20 Fahrzeuge in Weinheim beschädigt

Weinheim. In der Zeit von Samstag, 29.01., 18 Uhr bis Sonntag, 30.01., 8 Uhr haben mehrere unbekannte Personen mindestens 26 Fahrzeuge an verschiedenen Örtlichkeiten in Weinheim beschädigt, wie die Polizei berichtet. Betroffen waren Fahrzeuge, die in den Straßen Multring, Gleiwitzer Straße, Mierendorffstraße, Elserstraße, Friedrich-Vogler-Straße, Klausingstraße, Anne-Frank-Straße und Schloßhof abgestellt waren.

Die Unbekannten beschädigten nicht nur mit Gewalt mehrere Außenspiegel, sie zerstörten auch mindestens 27 Autoreifen. Die jeweils einen bis zwei Reifen pro Fahrzeug wiesen Beschädigungen auf, die augenscheinlich von einem Stechwerkzeug, vermutlich einem Messer, stammen. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe der Vorfälle geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus.

In der Mierendorffstraße beobachteten Passanten am Sonntag gegen 2.30 Uhr zwei unbekannte männliche Personen bei der Tatausführung. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten in Richtung Barbarasteg. Eine detaillierte Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Unbekannten oder zum Tathergang geben können, sich mit dem Polizeirevier Weinheim 06203/1003-0 in Verbindung zu setzen

