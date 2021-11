Über 100 Kilogramm Zander aus Kühlschrank eines Angelvereins gestohlen

Bürstadt. Im Tatzeitraum zwischen Samstagmittag (30.10.) und Sonntagmorgen (31.10.) hatten es Kriminelle in Bürstadt auf die Räumlichkeiten eines Angelvereins in der Straße "Außerhalb" abgesehen. Nach jetzigem Kenntnisstand gelangten sie unter Einwirkung von Gewalt in die Hütte des Vereins und begaben sich zum dortigen Kühlschrank. Hieraus entwendeten sie, ersten Erkenntnissen zufolge, über 100 Kilogramm verkaufsfertigen Zander. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute unerkannt. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Wieso es die Kriminellen auf den

Fisch abgesehen haben, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 42 bei der Polizei in Lampertheim sind mit dem Fall betraut und fragen: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu erreichen.

