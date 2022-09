Nach 24 Tagen, 19 Etappen und rund 415 Kilometern ist die Kriminalhauptkommissarin Sandra Köhler wie geplant im Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel angekommen. Die 48 Jahre alte Bensheimerin hat mit ihrer Spendenwanderung über 10 000 Euro für die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal gesammelt.

Am 3. September war die Polizeibeamtin am Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt gestartet

...