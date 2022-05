Darmstadt. In der Nacht von Freitag auf Samstag (13./14. Mai) haben Unbekannte in Darmstadt im Bereich des Osthangs der Mathildenhöhe eine extrem übelriechende Flüssigkeit verteilt. Der Bereich wurde am Samstagmorgen gesperrt und um 12.30 Uhr wieder geöffnet. Eine Messung der Berufsfeuerwehr Darmstadt ergab, dass eine Gesundheitsschädigung durch Einatmen der Luft in dem Bereich ausgeschlossen werden konnte. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter Telefon 06151/9690. ots

