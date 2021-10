Bergstraße. Hessen Mobil weist auf Wartungsarbeiten im Tunnel Hirschhorn (Bundesstraße 37) hin, die in der kommenden Woche zu Verkehrsbehinderungen führen werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Montag, 25. Oktober, und Dienstag, 26. Oktober, werden in dem Tunnel turnusmäßige Wartungsarbeiten durchgeführt. Dafür ist an beiden Tagen jeweils von 9 bis 15 Uhr eine Vollsperrung des Tunnels erforderlich. Die Umleitung erfolgt über die Landesstraße 3105 entlang der Neckarschleife durch Hirschhorn. red