Tuchbleiche ab Dienstag Baustelle

Zwingenberg. Die Stadt legt jetzt letzte Hand an das Zwingenberger Neubaugebiet „Auf der Tuchbleiche“ an: Ab dem kommenden Dienstag, 9. November, erfolgt der Endausbau der Straße, wie Bürgermeister Holger Habich ankündigt. Die Strecke ist kurz vor dem Errichten der ersten Häuser durch die privaten Grundstücksbesitzer im Jahr 2017 mit einer Asphaltschicht versehen worden, um Baustellenverkehr ordentlich abwickeln und den Bewohnern eine saubere Zuwegung bieten zu können. Allerdings stellt diese Baustraße noch nicht den tatsächlichen Zustand dar, wie er im Bebauungsplan für das 22 Wohneinheiten umfassende Viertel auf dem ehemaligen Rasensportplatz-Areal vorgesehen ist: Der Endausbau sieht nämlich keine asphaltierte, sondern eine mit Verbundpflaster versehene Straße vor – und eben die wird jetzt für rund 180.000 Euro gebaut. „Anwohner haben uns gefragt, ob man es denn nicht bei der vorhandenen Asphaltschicht belassen könne, die sehe doch ganz ordentlich aus“, berichtete Habich aus dem Magistrat und erläuterte: „Dabei handelt es sich aber tatsächlich nur um ein Provisorium, denn der aktuelle Zustand entspricht nicht dem Normaufbau einer Straße.“ Die vom Magistrat mit den Arbeiten beauftragte Baufirma Michael Gärtner veranschlagt eine Bauzeit von vier Wochen und hat die Anwohner bereits über den Baubeginn am Dienstag informiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1