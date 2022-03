TSV Elmshausen: Wanderung zum Borstein

Elmshausen. Die Wanderabteilung des TSV Elmshausen unternimmt am Sonntag, 13. März, ihre erste Tour im diesem Jahr. „Groß ist die Freude, sich nach einem halben Jahr Pause wieder zu einer gemeinsamen Tour zu treffen. Einen jeden zieht es raus in die Natur, und dies in geselliger Runde zu erleben, macht doppelt so viel Freude“, schreiben die Organisatoren in ihrer Einladung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Treffpunkt ist um 13 Uhr am Vereinsheim. Es geht zum Selterswasserhäuschen und dann auf dem Emmerlingsborn-Weg weiter. Eine Einkehr ist gegen 15 Uhr im Waldgasthaus am Borstein geplant. Hier gilt zurzeit die 2 G-Plus-Regel, es ist zusätzlich ein negativer Corona-Test erforderlich. Für Personen, die eine Booster-Impfung haben, entfällt dies. Nachweise sowie Personalausweise sind mitzubringen, außerdem wird eine FFP2-Maske benötigt.

Die Wanderung wird von Uschi Rettig (Tel.: 06251 / 843714) und Sara Zirkler (Tel.: 06251 / 105523) geführt.