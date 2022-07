Trübes Wetter am Wochenende in Hessen erwartet

Hessen. Zum Wochenende bestimmen Wolken und etwas Regen das Wetter in Hessen. Am Freitag ist es zunächst meist stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. In Nordhessen könne es einzelne Schauer geben. Im Lauf des Tages soll der Himmel auflockern. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 23 Grad im Norden und zwischen 24 und 26 Grad im Süden des Landes.

Am Samstag bleibt es laut DWD-Prognose im Süden meist trocken, im Norden werden leichte Schauer erwartet. Bei Höchsttemperaturen zwischen 23 und 27 Grad ist es wechselnd bewölkt.

Auch für Sonntag erwarten die DWD-Meteorologen Wolken sowie einzelne Schauer in der Nordhälfte, im Süden soll es niederschlagsfrei bleiben. Die Temperaturen erreichen bis zu 23 Grad.

