Trübes Wetter

Hessen. Viele Wolken und örtlich Schneegriesel - am Donnerstag sind in Hessen die Auswirkungen eines Tiefausläufers zu spüren. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 2 und 4 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Vereinzelt müsse auch mit leichtem Dauerfrost gerechnet werden. In der Nacht zum Freitag bleibe es stark bewölkt, regnen werde es allerdings kaum.

Der Freitag startet in Hessen nach Angaben des DWD nebelig-trüb. Oberhalb von 400 bis 500 Metern könne auch Schnee fallen. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 und 5 Grad. Das Wetter am Wochenende verändert sich laut DWD kaum.