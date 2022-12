Trüber zweiter Advent - aber kaum Schnee in Hessen in Sicht

Hessen. Hessen bleibt von den in Teilen Deutschlands erwarteten Schneefällen am Wochenende weitgehend verschont. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es zwar am Samstag und Sonntag trüb und kalt - es gibt aber kaum noch Niederschläge. "Bedeckter oder neblig-trüber Himmel bleibt Trumpf", sagte ein DWD-Meteorologe am Freitag in Offenbach.

Dazu pendeln die Tageshöchsttemperaturen zwischen einem und vier Grad. Im höheren Bergland herrscht leichter Dauerfrost. Dort können die Straßen entsprechend glatt werden. Erst mit dem Beginn der neuen Woche am Montag kommt wieder mehr Regen und Sprühregen auf. Dann kann es den Angaben zufolge im Bergland auch etwas schneien.