Trotz Corona leichte Erholung auf dem Arbeitsmarkt

Hessen. Die Zahl der Arbeitslosen in Hessen ist zum dritten Mal in Folge in diesem Jahr gesunken. Im April registrierte die Arbeitsagentur im Land rund 188 000 arbeitslose Frauen und Männer, wie die Regionaldirektion am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Das waren rund 3000 weniger als noch im März, die Arbeitslosenquote verblieb bei 5,5 Prozent. Der Stichtag für die aktuelle Erhebung war der 13. April.

"Trotz Lockdown und der dadurch wieder steigenden Kurzarbeiterzahlen zeigen sich leichte Erholungstendenzen", sagte der Leiter der Regionaldirektion, Frank Martin. Die Anzahl an offenen Stellen habe sich in Richtung Vorkrisenniveau bewegt. Bedarf gebe es derzeit insbesondere in den Bereichen Verkehr und Logistik, in den medizinischen Gesundheitsberufen, sowie Mechatronik, Energie und Elektro.

Die Corona-Krise habe den Arbeitsmarkt aber weiter fest im Griff, betonte Martin. "Etwa 38 000 Menschen sind aufgrund der Corona-Pandemie arbeitslos geworden." Insbesondere die Gastronomie musste im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Rückgang um 14,3 Prozent bei den Beschäftigtenzahlen hinnehmen. Getroffen hat es auch wirtschaftliche Dienstleistungen oder das verarbeitende Gewerbe.