Trotz aller Enttäuschung: "Hütter und Bobic haben den Verein besser gemacht"

Eintracht Frankfurt. Allen Misstönen, Unstimmigkeiten und einer großen Enttäuschung zum Trotz hat Eintracht Frankfurt Trainer Adi Hütter und Sport-Vorstand Fredi Bobic mit Anstand verabschiedet. "Für beide gilt: Sie haben überperformt im Sinne des sportlichen Erfolges. Sie haben den Club besser gemacht", bilanzierte Axel Hellmann, Vorstandssprecher des Fußball-Bundesligisten. "Wer so erfolgreich arbeitet, geht bei der Eintracht durch das große Tor."

AdUnit urban-intext1

Trotz der "Irrungen und Wirrungen der letzten Tage", sei es eine "herausragende Zusammenarbeit" gewesen, an deren Ende er den Erfolg nicht "kaputtreden" wolle. Dennoch verhehlte Hellmann angesichts des schmerzlichen Verpassens des Einzugs in die Champions League nicht, "hin- und hergerissen zu sein" zwischen den Fakten und den Gefühlen. Nach dem blamablen 3:4 beim FC Schalke 04 hatte er Bobic und Hütter, die die Eintracht mit 60 Punkten auf Platz fünf und in die Europa League führten, Schönfärberei vorgeworfen.

"Wenn man sieben Spieltage vor Schluss sieben Punkte Vorsprung hat, kann man nicht gleich zur Tagesordnung übergehen", bekräftigte Hellmann.