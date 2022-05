Trockenes Wetter und warme Temperaturen in Hessen

Hessen. Das Wetter in Hessen ist in den kommenden Tagen zeitweise sonnig und trocken. Am Donnerstag ziehen am Nachmittag allerdings teils dichtere Wolkenfelder auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 21 Grad im Norden, 25 Grad im Süden und etwa 19 Grad im Bergland.

In der Nacht zum Freitag ist es im Norden meist gering bewölkt, im Süden teils dicht bewölkt. Die Temperaturen sinken auf elf bis sieben Grad. Im Norden werden vereinzelt Werte von etwa fünf Grad erreicht. Am Freitag ist es vor allem im Süden länger sonnig. Es bleibt trocken bei Höchstwerten zwischen 21 und 25 Grad. In den Hochlagen liegen die Werte bei etwa 19 Grad.