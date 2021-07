Trockener Wochenstart in Hessen

Offenbach. In Hessen beginnt die Woche trocken und überwiegend heiter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, bleibt es am Montagvormittag vor allem in der Nordhälfte bewölkt. Im Laufe des Tages kommt es zu Auflockerungen, vor allem im Süden gibt es Sonnenschein. Die Temperaturen erreichen maximal 21 Grad bis 27 Grad. Die Nacht ist überwiegend trocken mit geringer Bewölkung. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 und 11 Grad.

Am Dienstag bleibt es heiter bis wolkig und trocken. Im nordhessischen Bergland kann zeitweise eine dichtere Quellbewölkung auftreten. Die Temperaturen klettern auf 22 bis 26 Grad. Die Nacht zum Mittwoch ist ebenfalls niederschlagsfrei und klar. Die Temperaturen fallen auf 13 bis 10 Grad.