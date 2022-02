Trickdiebstahl: 5000 Euro teurer Ring aus Juweliergeschäft in Weinheim gestohlen

Weinheim. Am vergangenen Samstag, gegen 13 Uhr, haben zwei Frauen in einem Juweliergeschäft in der Hauptstraße Interesse am Kauf eines hochpreisigen Rings vorgetäuscht. Möglicherweise handelte es sich bei den beiden Frauen um Mutter und Tochter, wie die Polizei berichtet.

Während der Kaufberatung klingelte ein weiterer angeblicher Kunde am Laden und wollte sich über einen Ring im Schaufenster informieren. Da der Verkäufer alleine in dem Geschäft war, bat er ihn, zu einem späteren Zeitpunkt nochmals zu kommen. Aufdringlich schaffte es der vermeintliche Mittäter der beiden Frauen, den Verkaufsladen zu betreten und den Verkäufer in ein Gespräch zu verwinkelt.

Plötzlich verabschiedeten sich die beiden Frauen und verließen das Juweliergeschäft. Auch der Mann hatte es plötzlich eilig und ging nur mit einem Prospekt aus dem Laden. Angeblich wollte er montags darauf nochmals vorbeikommen.

Nachdem die drei Täter den Laden verlassen hatten, stellte der Verkäufer fest, dass ein hochwertiger Ring für fast 5000 Euro fehlte. Wie zu erwarten war, kam das Trio montags nicht wieder und der Ring blieb verschwunden.

Die Tätergruppe wird wie folgt beschrieben:

Die ältere Frau ist mittelgroß, gut bekleidet mit grün-braunem Mantel. Die jüngere der beiden Frauen ist rund 20 Jahre alt, hat halblange Haare, trägt eine Brille, bunte Socken und farbige Sneaker (Nike). Beide Frauen sprachen mit französischem Akzent und es könnte sich bei ihnen um Mutter und Tochter handeln.

Der Mann wird auf 35 Jahre geschätzt, trägt schwarze, nach hinten gegelte Haare und war bekleidet mit einem dick gefütterten braunen Ledermantel. Außerdem soll er ein süd- südosteuropäisches Erscheinungsbild haben.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 06201/10030 zu melden.

