Trickdieb greift ins Portemonnaie

Lorsch. Für Wechselgeld öffnete am Donnerstagmorgen (15.07.) ein Senior in der Lindenstraße in der Nähe des Bahnhofs in Lorsch sein Portemonnaie und wurde bestohlen. Der Betrüger griff gegen 9.30 Uhr in den Geldbeutel, um scheinbar nach einer Münze zu greifen. Dabei fischte er unbemerkt 300 Euro in Scheinen heraus.

Der schlanke Trickdieb soll zwischen 40 und 45 Jahre alt sein. Der etwa 1,65 Meter große Mann hat einen weißen Blouson und eine weiße Hose getragen. Der Gesuchte hat lichtes dunkles kurzes Haar sowie eine Stirnglatze.

Wem ist die beschriebene Person aufgefallen? Wer kann Hinweise zu dem Trickdieb geben? Alle Hinweise hierzu nimmt die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim entgegen. Telefon: 06252 / 706-0.

Auf ähnliche Art und Weise wurde diese Masche auch in Bensheim in der Platanenallee am Parkautomaten eines Parkhauses versucht. Der Täter wollte ein Zwei-Euro-Stück gewechselt haben. Im letzten Moment konnte der Diebstahl aus der Geldbörse verhindert werden. Der korpulente und in schwarz gekleidete Täter lief in Richtung Fußgängerzone weg.

Die Polizei warnt eindringlich davor, beim Geldwechseln eine Nähe zu fremden Menschen zuzulassen: "Halten Sie immer Abstand! Lassen Sie sich nicht ins Portemonnaie schauen, und vor allem lassen Sie nicht zu, dass Fremde ins

Portemonnaie hineingreifen!"