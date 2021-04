Trickdieb bestiehlt Seniorin vor Bankfiliale

Rüsselsheim. In der Kohlseetraße, in unmittelbarer Nähe zu einer Bankfiliale, ist eine 86 Jahre alte Frau am Donnerstag (08.04.), gegen 15 Uhr, von einem Unbekannten nach Kleingeld gefragt worden. Die Seniorin verneinte zunächst, hob anschließend in der Bank mehrere hundert Euro von ihrem Konto ab und verstaute das Geld in ihrer Handtasche.

AdUnit urban-intext1

Nach Verlassen der Bank wurde sie erneut von dem Kriminellen angesprochen und abermals von ihm nach Kleingeld gefragt. Sie öffnete nun ihre Handtasche, zückte ihr Portemonnaie und zeigte dem Mann, dass sie kein Kleingeld mitführte. Nachdem sich der Unbekannte daraufhin entfernt hatte, bemerkte die 86-Jährige, dass ihr Umschlag mit dem zuvor abgehobenen Geld aus der offenstehenden Tasche gestohlen wurde.

Der Unbekannte ist 35 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und hat eine normale Statur sowie kurze, dunkle Haare. Der Mann trug einen dunklen Anzug und sprach akzentfreies Deutsch.

Hinweise von Zeugen bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

AdUnit urban-intext2